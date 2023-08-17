19 августа
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Жизнь

На Алтае показали горы мусора, оставшиеся после туристов

Жители села Усть-Сема показали последствия отдыха туристов в Республике Алтай, передает Barnaul 22.

Мусор на Алтае.
Мусор на Алтае.
Barnaul 22

На кадрах заметно, что вся прибрежная полоса леса усеяна пустыми упаковками, пакетами и другим мусором.

Сельчане с горькой иронией приглашают отдыхающих вновь посетить Алтай, ведь у них "есть еще чистые и нетронутые места для палаток и машин".

В комментариях отметили, что наблюдали такую картину и с участием самих местных жителей, которые отдыхали на берегу, а затем не убрали за собой мусор.

Другие же пожаловались, что местах скопления туристов не созданы условия для уборки мусора - нет контейнеров, приходится ехать на заправку, чтобы выкинуть отходы.

Однако некоторые остались на стороне сельчан и отметили, что люди мусорят даже в своих местных лесах: "На днях ходили за грибами, а там одни бутылки, пачки от сигарет, всякий мусор от еды".

Ранее российские туристы безжалостно вытоптали краснокнижные растения.

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