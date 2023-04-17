Костомаров начал морально и физически готовиться к протезированию

Пока Роман Костомаров лежал на больничный койке в Коммунарке, к нему не пускали ни его родителей, ни детей, пишет Царьград.

Однако его жена Оксана Домнина находилась в палате каждый день.

На минувшей неделе Роману Костомарову впервые разрешили увидеть детей после ампутации, пишет RT. В сети началась дискуссия — нужно ли было детям повидать отца.

Одни уверены, что детям с их чувствительной психикой лучше не видеть отца в таком состоянии. Другие считают — перенесшему многое Роману Костомарову в таком состоянии поддержка нужна как никогда, указывает dni.ru.

Между тем Костомарову сделали культю на второй ноге для протеза, первая нога уже заживает. В планах врачей подготовить к протезам руки, пишет «СЭ».

Костомаров занимается с инструктором, начал активнее разрабатывать тело. Также с фигуристом работает психолог.

Между тем Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову предстоит перенести несколько операций перед протезированием, сообщает ТАСС.

Что произошло

Спортсмена госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп. Также, по одним источникам, ему впоследствии удалили пальцы на руках.