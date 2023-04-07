10 апреля
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Спорт

Романа Костомарова готовят к протезированию

Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова готовят к плановому протезированию, сообщает ТАСС.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Источник ТАСС сообщает, что Роман Костомаров находится в полном сознании, с каждым днем ему становится все лучше. Его готовят к плановому протезированию.

Однако спортсмен останется в реанимации еще два-три месяца.

Ранее спортсмена госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Утром ему cтало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп. Также, по одним источникам, ему впоследствии удалили пальцы на руках.

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