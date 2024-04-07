Кошка спасла от гибели четверых человек

Это произошло в селе Сандата ростовской области.
Беду почуяла кошка Марфа.
Она бегала и мяукала, пытаясь разбудить хоть кого-то. Все четыре человека успели эвакуироваться. Из горящего дома кошка вынесла и своих котят, не дав им погибнуть, говорится в сообщении МЧС РФ.
Ранее пожарные спасли кота от отравления угарным газом в Сибири.
Спасатели нашли животное, когда тушили пожар в мусорном баке в Кемерово.
Котик был уже без сознания, но пожарные поборолись за его жизнь: один из спасателей сделал животному непрямой массаж сердца, приведя его в чувство.
Позже в ветеринарной клинике выяснили, что у кота были обморожены лапы, хвост и уши. Кроме того, хвостатый отравился угарным газом.
Самое важное - в нашем Telegram-канале