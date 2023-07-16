17 июля
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Жизнь

Новосибирец разобрал стену в ванной, чтобы спасти любимую кошку

Житель Новосибирска вместе со спасателями разобрал стену в ванной комнате, чтобы вызволить из плена любимую кошку. Питомец застрял между трубами. Об этом сообщает пресс-служба МАСС.

Новосибирец разобрал стену в ванной, чтобы спасти любимую кошку
Новосибирец разобрал стену в ванной, чтобы спасти любимую кошку
Фото пресс-службы МАСС

Хозяин с самого утра искал любимицу, но не мог нигде найти. Неожиданно для себя он обнаружил ее в стене, животное застряло между трубами внутренней разводки.

Мужчина обратился за помощью к спасателям. Сотрудникам пришлось разобрать стену в ванной комнате. Спасательная операция заняла 40 минут, так как недостаточно было просто сломать стену. Работали с предельной точностью, чтоб не навредить кошке и не повредить трубы.

Пушистую проказницу вручили преданному хозяину. Теперь ему предстоит отремонтировать ванную комнату.

Сами спасатели считают, что питомец мог бы и сам выбраться из плена, раз нашел, как проникнуть между стен.

Ранее сотрудники Минприроды Алтайского края вернули в родные леса лося, который не раз гулял по улицам Барнаула.

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