Когда в Барнауле пройдет первый чистый четверг

Очищать город будет более пять тыс. барнаульцев и порядка 110 единиц спецтехники.
В Железнодорожном районе будут ворошить снег в сквере между домами №21-25 по пр-т Строителей и по ул. Профинтерна.
В Мизюлинской роще очистят детскую площадку, а также Сиреневый бульвар и зеленые зоны по Павловскому тракту.
В Ленинском районе будут работать на пешеходных зонах. В Октябрьском районе потрудятся студенты.
В Центральном районе в чистый четверг планируют ворошить снег и собрать мусор.
Ранее стало известно, что обязательно нужно привести в порядок в Чистый четверг.
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