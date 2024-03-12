Гигантские питоны устроили оргию, но тут появились биологи

Американские ученые нашли шесть питонов, которые спаривались. Они сплелись в клубок рекордного размера — 2,1 метра, сообщает Livescience.

В клубке сплелись самка длиной 4,2 метра и пять самцов. И к ним ползли еще два самца, рассчитывающих присоединиться к «оргии».

Всего за время экспедиции поймали 11 питонов суммарным весом около 230 килограммов, указывает Lenta.ru.

Специалисты искали темных тигровых питонов, которые расплодились во Флориде — чтобы помешать их размножению.

Ранее здоровенная королевская кобра напала на гигантского питона. Они устроили семичасовое противостояние.

Во время драки обе змеи боролись с перерывами. Питон напал на кобру, но она укусила его и уползла. Но спустя час вернулась на место. И набросилась на питона.

Кобра победила. Об инциденте рассказали местные жители, которые в компании зоологов притаились и наблюдали за выпадами змей.

Впоследствии один из экспертов рассказал, что кобры "миролюбивы" в поединках с питонами — во время таких схваток тратится много яда и сил. Поэтому кобры стараются избегать подобных многочасовых драк. Но в этом случае кобра оказалась коварной, изворотливой и строптивой.

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