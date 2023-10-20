21 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Древняя галактика оживилась: впервые далекий и мощный радиосигнал пришельцев зафиксировал телескоп

Телескоп ASKAP зафиксировал рекордный по отдаленности быстрый радиовсплеск.

НЛО
НЛО
СС0

Источником оказалась древняя галактика, расположенная на рекордно большом расстоянии по сравнению со всеми остальными.

Его назвали "радиосигналом пришельцев". Быстрый радиовсплеск является одним из самых энергичных за всю историю наблюдений, указывает LIFE.

Факт

Дело в том, что за долю секунды он испустил энергию, эквивалентную суммарному излучению Солнца за 30 лет.

Также тревожный сигнал от красного карлика взбудоражил авторитетное сообщество.

Астрономам дважды удалось понаблюдать за тем, что происходит на одной и той же планете. И пришли к выводу, что водородную планетарную оболочку выжжет и сдует с планеты. А останется одно ядро.

Мощные потоки звездной плазмы полностью ионизировали весь потерянный водород возле планеты. И штормы красных карликов взбудоражили исследователей — они могут взрываться и выгорать.

Что негативно скажется на эволюции.

Между тем инопланетяне прилетали на Землю и сейчас остаются здесь. Есть 100-процентная вероятность, что в прошлом пришельцы бывали на Земле. Но обратить внимание на них могут не все.

При этом сотрудники ЦРУ привлекали эксперта для анализа "материалов, предположительно, оставленных НЛО".

Ранее сообщалось, как инопланетяне ведут себя среди людей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость