Пентагон нашел останки пришельцев, заявил бывший агент ЦРУ

Бывший агент ЦРУ Дэвид Груш заявил, что Пентагон нашел инопланетные корабли и даже останки самих пришельцев. Об этом сообщает РБК .

По слова Груша, Пентагон обнаружил места падения инопланетных кораблей. При их исследовании американское Министерство обороны нашло нечеловеческий биометериал. Груш утверждает, что корабли до сих пор находятся в распоряжении властей.

Бывший агент ЦРУ отметил, что американское правительство уже давно разработало программы, связанных с внеземными технологиями, которые во многом превосходят земные. По его словам, власти скрывают информацию о пришельцах и готовы устранять свидетелей.

При этом Груш не стал отвечать на вопрос о том, могло ли американское правительство контактировать с внеземными формами жизни.

Также Груш отметил, что в начале 2023 года американская разведка стала все чаще фиксировать сообщения о неопознанных летающих объектах. В ведомстве заявляли о важности их подробного анализа с точки зрения безопасности.