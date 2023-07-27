28 июля
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Происшествия

Пентагон нашел останки пришельцев, заявил бывший агент ЦРУ

Бывший агент ЦРУ Дэвид Груш заявил, что Пентагон нашел инопланетные корабли и даже останки самих пришельцев. Об этом сообщает РБК.

НЛО
НЛО
СС0

По слова Груша, Пентагон обнаружил места падения инопланетных кораблей. При их исследовании американское Министерство обороны нашло нечеловеческий биометериал. Груш утверждает, что корабли до сих пор находятся в распоряжении властей.

Бывший агент ЦРУ отметил, что американское правительство уже давно разработало программы, связанных с внеземными технологиями, которые во многом превосходят земные. По его словам, власти скрывают информацию о пришельцах и готовы устранять свидетелей.

При этом Груш не стал отвечать на вопрос о том, могло ли американское правительство контактировать с внеземными формами жизни.

Также Груш отметил, что в начале 2023 года американская разведка стала все чаще фиксировать сообщения о неопознанных летающих объектах. В ведомстве заявляли о важности их подробного анализа с точки зрения безопасности.

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