5 апреля
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Жизнь

Что за тайское блюдо назвали самым худшим в мире

Карри Каенг Тай Пла признали худшим блюдом в мире. Об этом сообщает Telegram-канал «Реальный Таиланд».

На производстве "Алтай рыба" в Тальменском районе.
На производстве "Алтай рыба" в Тальменском районе.
Анна Зайкова

Жители Таиланда очень расстроились из-за того, что их традиционное блюдо прозвали самым худшим в мире.

Отмечается, что данное блюдо пришло из Южного региона. Каенг Тай Пла — это кислое карри из ферментированных рыбных внутренностей.

В социальных сетях начали размешать хештег (сохраним Каенг Тай Пла) и призывать сначала попробовать блюдо, прежде чем делать выводы.

Ранее сообщалось, что в популярной туристической стране появились готовые к употреблению тарантулы.

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