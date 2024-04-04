Что за тайское блюдо назвали самым худшим в мире

Карри Каенг Тай Пла признали худшим блюдом в мире. Об этом сообщает Telegram-канал «Реальный Таиланд».

На производстве "Алтай рыба" в Тальменском районе.

Жители Таиланда очень расстроились из-за того, что их традиционное блюдо прозвали самым худшим в мире.

Отмечается, что данное блюдо пришло из Южного региона. Каенг Тай Пла — это кислое карри из ферментированных рыбных внутренностей.

В социальных сетях начали размешать хештег (сохраним Каенг Тай Пла) и призывать сначала попробовать блюдо, прежде чем делать выводы.

Ранее сообщалось, что в популярной туристической стране появились готовые к употреблению тарантулы.

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