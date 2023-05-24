Барнаул попал в лидеры рейтинга городов, но по числу ДТП

Барнаул оказался на четвертом месте в рейтинге городов по числу ДТП. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" .

Самым опасным городом для водителей легковых автомобилей оказался Краснодар.

Второе и третьи места занимают Красноярск и Ижевск. Частота страховых случаев по полисам КАСКО в этих регионах составила свыше 40%.

Следом за ними идут Барнаул, Казань и Санкт-Петербург. У них примерно одинаковые показатели - 33–31%.

Наиболее благоприятными для дорожного движения городами стали Иваново, Челябинск, Нижний Новгород, Кострома, Воронеж и Саратов. При этом их показатели не слишком сильно отстают от перечисленных ранее - 22%.

Ранее смертельное ДТП произошло на трассе в Алтайском крае.