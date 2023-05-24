Мотоциклист на Алтае сбил собаку, но пострадала женщина

39-летний мотоциклист сбил выбежавшую на проезжую часть собаку около 20:15 22 мая в селе Майма, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Сельчанин наехал на собаку и не справился с управлением - мотоцикл опрокинулся.

В итоге в больницу с травмой ноги попала его 48-летняя пассажирка.

На водителя завели административное дело за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Кстати, в этот же день в селе Улаган в 17:30 вечера 23-летняя девушка за рулем "Тойоты" во время маневра столкнулась с мотоциклом, которым управляла 22-летняя местная жительница.

ДТП с мотоциклом. ГУ МВД по Республике Алтай

В итоге водителя мотоцикла госпитализировали, а ее пассажирам - 48-летней женщине и 12-летней девочке - понадобилась медицинская помощь.

В ГУ МВД отметили, что участники ДТП были без мотошлемов.

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