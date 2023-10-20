21 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Алтай попал в рейтинг самых красивых регионов в октябре

Санкт-Петербург и Ленинградская область возглавили рейтинг регионов по красоте в октябре, пишет RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом «Туту.ру».

Дендрарий. Осень 2023
Дендрарий. Осень 2023
Анна Зайкова

В топ-3 вошли также Республика Алтай и Иркутская область.

Однако для жителей Алтайского края этот октябрь поистине сделал подарок в виде затянувшегося бабьего лета и теплой погоды. Многие гуляли по паркам, изумлялись буйным краскам листвы в дендрарии. И фотографировали осеннюю красоту.

Напомним, каким был октябрь в Алтайском крае.

Между тем уже в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение.

Днем 21 октября и в первой половине ночи 22 октября ожидается усиление ветра местами до 17-22 м/с и похолодание.

Днем 23 октября ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, усиление ветра местами до 24 м/с и похолодание.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость