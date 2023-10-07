Огромная очередь выстроилась в барнаульский дендрарий

Видимо, все из-за погоды. На улице очень тепло и красиво. Барнаульцы стараются успеть зарядиться осенней энергией, ведь уже скоро придет зима.

Кстати, недавно в дендрарии вырос краснокнижный гриб. Горожане сравнили его с пенисом.