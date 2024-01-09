Угроза нацбезопасности: глава Пентагона покинул реанимацию, куда он попал по неизвестной причине

Глава Пентагона восстанавливается в более уединенной части медцентра.

Там министр приступил к выполнению своих обязанностей, указывает bfm.ru. При этом не сообщается о дате выписки.

Что произошло

Шефа Пентагона экстренно госпитализировали после проведения не называемой медицинской процедуры. Это случилось в самом начале года.

О произошедшем министр не известил руководства США. Из-за этого в стране разразился скандал. Организована проверка — почему военное ведомство не известило о госпитализации в реанимацию руководителя одного из ключевых ведомств США. Что является угрозой нацбезопасности страны.

Ранее Пентагон нашел останки пришельцев, заявил бывший агент ЦРУ. Пентагон обнаружил места падения инопланетных кораблей. При их исследовании американское Министерство обороны нашло нечеловеческий биометериал.

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