Беленький и свеженький Chevrolet Camaro продают в Барнауле за 4,4 млн рублей

Chevrolet Camaro 2018 года выпуска продают в Барнауле за 4,4 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Chevrolet Camaro – спортивный автомобиль американской компании General Motors, выпускаемый подразделением Chevrolet c 1966 года.

В качестве трансмиссии на автомобиле установлена 8-ступенчатая автоматическая коробка. Chevrolet Camaro 2018 имеет задний привод с полностью независимой подвеской, в которой используется передняя и задняя многорычажные конструкции.

Машина обладает совершенно уникальным дизайном, который не может оставить равнодушными настоящих ценителей современной автомобильной моды. Его высокие технические характеристики и богатая комплектация позволяют оставаться одним из лидеров в классе спортивных автомобилей.

Chevrolet Camaro. "Авито"

В качестве основных преимуществ данной модели владельцы отмечают:

Высокую маневренность.

Хорошую динамику.

Безопасность.

Качество отделочных материалов.

Теплый салон.

Быстрый запуск двигателя в зимнее время.

Высокое качество сборки.

Надежность.

Приемлемую стоимость обслуживания.

Хорошая шумоизоляция.

Низкий расход топлива.

У Chevrolet бензиновый двигатель на два литра, автоматическая коробка передач и 275 лошадиных сил.

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