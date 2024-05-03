Торты, пирожные и конфеты. Как поздравить кондитера в смс, прозе и стихах

Кондитер не просто работа —

Искусство творить чудеса,

И все от пирожных до торта

Он может создать на глазах.



Я жизни желаю вам сладкой

Как все, что готовите вы,

Удачи, добра и достатка,

И нежной, взаимной любви!

С Днем кондитера сегодня

Поздравляю мастеров,

Каждый будет пусть успешен,

Вдохновен, всегда здоров.



Сладкое искусство ваше,

Пусть несет лишь позитив,

Проявлять желаю в деле

Творчество и креатив.



Пусть фантазия бушует,

В сфере сахарных идей,

Шоколадных, мармеладных

Я желаю вам затей.

Шедевры сладкие творить

Умеешь ты, ведь ты эксперт!

Приятно может удивить

Любой твой вкусненький десерт!



Твои пирожные шикарны,

И торты дарят наслаждение!

Тебе все очень благодарны

За эти сладкие творения!



Прошу тебя, всегда твори,

Люби родное сердцу дело,

И только радость всем дари,

Чтобы душа от счастья пела!