Великая или Красная пятница. Что можно и нельзя делать 3 мая

Страстная, или Великая, пятница, также известная как Красная — самый печальный день в церковном календаре, в 2024 году он приходится на 3 мая. В этот день христиане вспоминают о распятии, смерти и погребении Иисуса Христа, который пожертвовал собой ради искупления грехов всего человечества.

Что нельзя делать в Красную пятницу

Страстная пятница — это день, когда верующие скорбят о распятии и смерти Иисуса Христа. Во многих странах этот день официально является нерабочим, чтобы люди могли посвятить себя молитве и духовному развитию.

В этот день нельзя заниматься сельскохозяйственными работами, особенно теми, которые связаны с использованием железных предметов. Также не рекомендуется заниматься рукоделием.

Не следует стричься, красить волосы или проводить косметические процедуры. Вместо этого рекомендуется посвятить время молитве и размышлениям о духовном смысле Страстной пятницы.

Не принято отмечать праздники и устраивать торжества — свадьбы, дни рождения и другие мероприятия. Согласно народной примете, тот, кто веселится в столь скорбный день, может проплакать весь следующий год.

По монастырскому уставу в Великую пятницу предписан самый строгий пост в году, поэтому в этот день нельзя употреблять пищу, прошедшую термическую обработку.

Также 3 мая не рекомендуется употреблять алкоголь и предаваться плотским утехам. Согласно поверьям, люди, которые выпивают в Страстную пятницу, могут стать зависимыми от спиртного, а дети, зачатые в этот день, будут чаще болеть.

Девушка. Волосы ССО

Какие есть приметы в Красную пятницу

Считается, что хлеб, испеченный в этот день, обладает особыми свойствами: он никогда не покрывается плесенью, помогает исцелиться от болезней и защищает дом от пожаров, а моряков — от кораблекрушений.

Однако если хлеб плохо пропечется или подгорит, то это может быть воспринято как плохая примета, предвещающая неприятности.

Существует поверье, что тот, кто веселится в Страстную пятницу, будет плакать весь следующий год, поскольку в день вселенской скорби радоваться и смеяться нельзя.

Также есть примета, что нельзя протыкать землю железом в Красную пятницу, иначе удача отвернется от нарушителя. Не рекомендуется сажать растения в этот день — по поверьям, они погибнут. Исключение составляет петрушка: если ее посеять в Страстную пятницу, она даст двойной урожай.

В день распятия и смерти Спасителя нельзя стирать и вывешивать одежду — по приметам, она уже никогда не станет чистой.

Есть поверье, что если освятить кольцо в Страстную пятницу, оно будет защищать владельца от всех болезней.

Ребенок будет здоровым и сильным, если отлучить его от груди в Красную пятницу.

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