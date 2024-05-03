Великая или Красная пятница. Что можно и нельзя делать 3 мая

Что нельзя делать в Красную пятницу
Страстная пятница — это день, когда верующие скорбят о распятии и смерти Иисуса Христа. Во многих странах этот день официально является нерабочим, чтобы люди могли посвятить себя молитве и духовному развитию.
В этот день нельзя заниматься сельскохозяйственными работами, особенно теми, которые связаны с использованием железных предметов. Также не рекомендуется заниматься рукоделием.
Не следует стричься, красить волосы или проводить косметические процедуры. Вместо этого рекомендуется посвятить время молитве и размышлениям о духовном смысле Страстной пятницы.
Не принято отмечать праздники и устраивать торжества — свадьбы, дни рождения и другие мероприятия. Согласно народной примете, тот, кто веселится в столь скорбный день, может проплакать весь следующий год.
По монастырскому уставу в Великую пятницу предписан самый строгий пост в году, поэтому в этот день нельзя употреблять пищу, прошедшую термическую обработку.
Также 3 мая не рекомендуется употреблять алкоголь и предаваться плотским утехам. Согласно поверьям, люди, которые выпивают в Страстную пятницу, могут стать зависимыми от спиртного, а дети, зачатые в этот день, будут чаще болеть.
Какие есть приметы в Красную пятницу
Считается, что хлеб, испеченный в этот день, обладает особыми свойствами: он никогда не покрывается плесенью, помогает исцелиться от болезней и защищает дом от пожаров, а моряков — от кораблекрушений.
Однако если хлеб плохо пропечется или подгорит, то это может быть воспринято как плохая примета, предвещающая неприятности.
Существует поверье, что тот, кто веселится в Страстную пятницу, будет плакать весь следующий год, поскольку в день вселенской скорби радоваться и смеяться нельзя.
Также есть примета, что нельзя протыкать землю железом в Красную пятницу, иначе удача отвернется от нарушителя. Не рекомендуется сажать растения в этот день — по поверьям, они погибнут. Исключение составляет петрушка: если ее посеять в Страстную пятницу, она даст двойной урожай.
В день распятия и смерти Спасителя нельзя стирать и вывешивать одежду — по приметам, она уже никогда не станет чистой.
Есть поверье, что если освятить кольцо в Страстную пятницу, оно будет защищать владельца от всех болезней.
Ребенок будет здоровым и сильным, если отлучить его от груди в Красную пятницу.
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