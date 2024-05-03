Как в Алтайском крае хотят сделать медицину доступнее, быстрее и современнее – в карточках от altapress.ru

Одна из главных задач здравоохранения – сделать медицину доступной для всех жителей края. В особенности для малых отдаленных сел, которых в регионе больше тысячи. Многим сельчанам приходится ездить за помощью в районные центры и даже в соседние города. А это не так просто сделать при плохом самочувствии или травме.
Решить проблему могут мобильные ФАПы, которых в крае 44. Но есть нюанс. «Люди опасаются, что мобильные ФАПы могут работать нестабильно: сегодня он приехал, а завтра нет. И нам необходимо было привести их к единой структуре», - заявил Дмитрий Попов.
Эту структуру предложил проект «Организация работы передвижного ФАПа». Он должен обеспечить бесперебойную работу мобильных ФАПов. Сегодня во всех медицинских организациях сформирован четкий график их работы. Все машины обеспечены системами ГЛОНАСС, которые показывают, находится автомобиль в гараже или нет.
По данным Минздрава, за первый квартал 2024 года было принято более 18 тыс. человек, а на начало мая - более 24 тыс. человек.
Также продолжается постройка новых ФАПов в селах Алтайского края. В 2024 году планируют открыть 13 новых ФАПов, 8 фельдшерских пунктов и 7 врачебных амбулаторий.
Постройка новых медицинских пунктов – это хорошо. Но они могут оказаться бесполезны, если в них не будет врача. А такая проблема в отдаленных селах – не редкость.
Проект «Помощник фельдшера» как раз подготавливает младших медсестер, которые смогут прийти на выручку при отсутствии фельдшера. Полностью заменить его помощники не смогут, но в их силах оказать первую медицинскую помощь, провести первичный осмотр, вызвать скорую и ухаживать за тяжело больными.
Проект реализуется с 2023 года, сегодня в 30 районах края уже работают 39 специалистов. А с 1 апреля к освоению программы приступили еще 16 человек. Желающие приезжают со всех уголков края, их обучают в барнаульском базовом медицинском колледже.
«Сегодня у нас есть еще 56 малочисленных населенных пунктов, которые необходимо обеспечить помощниками фельдшера», - заявил министр.
Большой вклад в снижение смертности внесли службы сопровождения пациентов. В крае их две: для пациентов с болезнями системы кровообращения и с онкологией.
Специалисты разработали единый алгоритм действий. Согласно ему, врачи контролируют состояние пациента еще на этапе подозрения заболевания - вплоть до диспансерного наблюдения после прохождения лечения.
Врачи отметили, что за время существования службы количество нестабильных пациентов с болезнями кровообращения снизилось в два раза, а количество умерших уменьшилось в 1,1 раз.
Обратили внимание и на расписание врачей первичного звена, которое оказалось далеко не таким прозрачным, как того хотелось.
По словам Дмитрия Попова, выяснилось, что пациенты могут записаться к врачу в лучшем случае по телефону. Но чаще всего им приходится лично приходить в больницу, чтобы получить заветный талон. «Практиковалось участие врачей в формировании расписания, без учета интереса пациентов», - уточнил министр здравоохранения.
Новый проект будет направлен на создание более удобных и доступных механизмов записи на прием, включая телемедицину. А также на сокращение времени ожидания медико-санитарной помощи до 48 часов у участкового педиатра, врача общей практики и фельдшера. И до двух часов на оказание неотложной помощи. Последняя тоже долгое время нуждалась в переменах.
В крае продолжается модернизация службы неотложной медицинской помощи. Она должна оттянуть на себя часть пациентов и тем самым разгрузить скорую медицинскую помощь.
«Следует понимать, что скорая помощь необходима при жизнеугрожающей ситуации. Неотложная же – при состояниях, не угрожающих жизни. Такое разделение поможет врачам понимать, какой вызов по какому поводу потребуется».
Для неотложной помощи создали единую диспетчерскую службу, которая управляет фельдшерскими бригадами отдельно от «скорой». Также машины «неотложки» снабдили GPS-навигатором, как и транспорт скорой помощи, а сотрудников – планшетами.
По словам министра, благодаря этому нагрузка на скорую помощь снизилась на 37%, количество бригад неотложной помощи увеличилось на 49%, время обслуживания бригадами неотложной помощи пациентов увеличилось на 32%.
Между тем непростая ситуация сложилась с узкими врачами. В малых селах таких нет вовсе, а в городах они работают только в медучреждениях третьего уровня.
Медучреждения третьего уровня оказывают высококвалифицированную, экспертную медицинскую помощь, которую нельзя получить в центральных районных больницах или в крупных межрайонных центрах. В Барнауле это Краевая клиническая больница, онкологический и кардиологический диспансеры.
Медучреждения принимают пациентов не только из города, но и из других районов края. И врачи, которых и так немного, не успевают принять всех за короткое время. По словам Дмитрия Попова, чтобы попасть на прием к ревматологу или гематологу в Краевой больнице, пациентам приходилось ждать больше месяца.
«Наша задача - сократить время от появления запроса на консультацию или диагностику у специалиста до времени ее осуществления», - заявил министр.
Оценив ситуацию, в Минздраве пришли к выводу, что большинство консультаций можно провести в дистанционном формате. Также было решено сократить список обследований, с которыми должен приехать пациент.
«После этих изменений время ожидания талона к тому же гематологу в Краевой больнице сократилось почти в три раза. Сегодня оно занимает не более семи дней», - заявил Дмитрий Попов.
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