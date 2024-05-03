Как в Алтайском крае хотят сделать медицину доступнее, быстрее и современнее – в карточках от altapress.ru

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Контроль за мобильными ФАПами

Одна из главных задач здравоохранения – сделать медицину доступной для всех жителей края. В особенности для малых отдаленных сел, которых в регионе больше тысячи. Многим сельчанам приходится ездить за помощью в районные центры и даже в соседние города. А это не так просто сделать при плохом самочувствии или травме.

Решить проблему могут мобильные ФАПы, которых в крае 44. Но есть нюанс. «Люди опасаются, что мобильные ФАПы могут работать нестабильно: сегодня он приехал, а завтра нет. И нам необходимо было привести их к единой структуре», - заявил Дмитрий Попов.

ФАП в селе Кочки. http://zdravalt.ru/

Эту структуру предложил проект «Организация работы передвижного ФАПа». Он должен обеспечить бесперебойную работу мобильных ФАПов. Сегодня во всех медицинских организациях сформирован четкий график их работы. Все машины обеспечены системами ГЛОНАСС, которые показывают, находится автомобиль в гараже или нет.

По данным Минздрава, за первый квартал 2024 года было принято более 18 тыс. человек, а на начало мая - более 24 тыс. человек.