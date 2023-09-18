Очередная магнитная буря обрушится на планету. Пик активности

На Землю обрушится магнитная буря. Это произойдет 19 сентября.

Пик придется на 12:00-15:00 мск, после чего солнечная активность постепенно утихнет и уже к концу дня придет в норму, пишет afanasy.biz.

Между тем вопрос о геомагнитной обстановке не теряет свою актуальность среди метеозависимых людей. Поэтому люди заблаговременно пытаются узнать о грядущей космической погоде, которая могут негативно сказаться на их самочувствии.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Нужно пить успокаивающие, на травах, чаи. Больше спать. Не употреблять алкоголь. Больше совершать пеших прогулок.

Метеопаты

По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.

Цифра

За 11 лет цикла солнечной активности бывает в среднем 400 «штормовых» дня. Между тем на Землю 13 июля обрушилась мощная магнитная буря. Сила геоударов достигла 6-балльной отметки.

Ранее сообщалось, что из дыры на солнечном экваторе обрушится буря и вызовет интернет-апокалипсис.

Также ученые рассказали, сколько у человечества будет времени, чтобы избежать космической катастрофы. Речь идет о том бедствии, при котором внезапно отключаются линии электропередачи, случаются различные катаклизмы техногенного характера.

Это выброс из пределов солнечной короны огромных масс раскаленной и электрически заряженной плазмы.