Вниманию метеопатов. Какой вред здоровью нанесет геомагнитный удар и как защититься от космической атаки

В ближайшее время магнитная буря уже даст знать о себе 26 августа. А 21-го пока слабый фон магнитных колебаний, вероятность геомагнитного шторма составляет 1%.

Геомагнитная буря — резкое изменение в магнитном поле Земли, которое возникает из-за вспышек на Солнце. Люди ощущают влияние магнитных бурь по-разному: кто-то их не чувствует, а кто-то мучается при малейшем колебании магнитного поля Земли.

Исследование показало, что 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.

О том, как космическая погода действует на человека и как от него защититься рассказывает интернет-издание Life.

Симптомы влияния геомагнитной бури:

головная боль,

резкие скачки артериального давления,

головокружение,

учащенное сердцебиение,

затрудненное дыхание,

нарушение сна,

рассеянность, раздражительность, тревожность,

усталость,

боль в суставах, ломота в костях,

обострение недугов у людей с хроническими заболеваниями.

Чего стоит избегать при магнитных бурях:

работы с техникой,

вождения автомобиля,

частого использования телефона и компьютера,

физической активности.

Как защититься от магнитной бури:

снизить физическую активность,

чаще принимать контрастный душ,

есть меньше вредной пищи,

ограничить себя в употреблении алкоголя,

пить больше воды,

следить за своим эмоциональным состоянием.

Эти советы помогут метеочувствительным людям сохранить стабильное эмоциональное и физическое состояние в непростой для них период.

Между тем в ближайшее магнитная буря уже даст знать о себе 26 августа. А 21-го пока слабый фон магнитных колебаний, вероятность геомагнитного шторма составляет 1%.

При этом совсем недавно на Солнце произошли три мощных вспышки.

Активность

Продолжается сильнейшая активность на Солнце — огромная корональная дыра образовалась на поверхности светила. И в ней спокойно могут уместиться 20 планет.

Дыра находится на экваторе светила. И поток солнечной радиации на невероятной скорости несется к Земле.

Такие дыры способны «выстрелить» струей солнечного ветра со скоростью почти в 3 млн километров в час. В апреле мощная вспышка на Солнце длилась почти полчаса. Она привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи. Также на Солнце прогнозируют вспышки высшего и самого опасного класса Х 7.

Цифра

За 11 лет цикла солнечной активности бывает в среднем 400 «штормовых» дня. Между тем на Землю 13 июля обрушилась мощная магнитная буря. Сила геоударов достигла 6-балльной отметки.