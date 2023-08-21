Вниманию метеопатов. Какой вред здоровью нанесет геомагнитный удар и как защититься от космической атаки

Геомагнитная буря — резкое изменение в магнитном поле Земли, которое возникает из-за вспышек на Солнце. Люди ощущают влияние магнитных бурь по-разному: кто-то их не чувствует, а кто-то мучается при малейшем колебании магнитного поля Земли.
Исследование показало, что 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.
О том, как космическая погода действует на человека и как от него защититься рассказывает интернет-издание Life.
Симптомы влияния геомагнитной бури:
- головная боль,
- резкие скачки артериального давления,
- головокружение,
- учащенное сердцебиение,
- затрудненное дыхание,
- нарушение сна,
- рассеянность, раздражительность, тревожность,
- усталость,
- боль в суставах, ломота в костях,
- обострение недугов у людей с хроническими заболеваниями.
Чего стоит избегать при магнитных бурях:
- работы с техникой,
- вождения автомобиля,
- частого использования телефона и компьютера,
- физической активности.
Как защититься от магнитной бури:
- снизить физическую активность,
- чаще принимать контрастный душ,
- есть меньше вредной пищи,
- ограничить себя в употреблении алкоголя,
- пить больше воды,
- следить за своим эмоциональным состоянием.
Эти советы помогут метеочувствительным людям сохранить стабильное эмоциональное и физическое состояние в непростой для них период.
Между тем в ближайшее магнитная буря уже даст знать о себе 26 августа. А 21-го пока слабый фон магнитных колебаний, вероятность геомагнитного шторма составляет 1%.
При этом совсем недавно на Солнце произошли три мощных вспышки.
Активность
Продолжается сильнейшая активность на Солнце — огромная корональная дыра образовалась на поверхности светила. И в ней спокойно могут уместиться 20 планет.
Дыра находится на экваторе светила. И поток солнечной радиации на невероятной скорости несется к Земле.
Такие дыры способны «выстрелить» струей солнечного ветра со скоростью почти в 3 млн километров в час. В апреле мощная вспышка на Солнце длилась почти полчаса. Она привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи. Также на Солнце прогнозируют вспышки высшего и самого опасного класса Х 7.
Цифра
За 11 лет цикла солнечной активности бывает в среднем 400 «штормовых» дня. Между тем на Землю 13 июля обрушилась мощная магнитная буря. Сила геоударов достигла 6-балльной отметки.