13 августа
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Здоровье

Легендарного наставника Аллы Пугачевой экстренно госпитализировали

Легенда цирка Андрей Николаев экстренно госпитализирован в московскую клинику с острой стадией механической желтухи, сообщает Telegram-канал Mash.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

У него также диагностировали ковид. Николаеву требуется хирургическое вмешательство, чтобы избавиться от желтухи, однако он отказывается от операции.

Последствия могут быть самыми плачевными — вплоть до отказа печени.

Николаеву 85 лет. Он выступал в образе Анрюши, напоминает Газета.Ru.

Об артисте

Андрей Николаев — народный артист России и единственный в СССР обладатель главного циркового приза «Золотая маска Грока».

Он также преподавал в ГИТИС, был наставником Аллы Пугачевой, Александра Буйнова и многих других артистов.

Ранее Пугачеву вместе с супругом заметили на фестивале Лаймы Вайкуле. Изначально фанаты Примадонны сомневались, что звезда появится на фестивале. Ходили слухи, что Алла Борисовна серьезно приболела и лечится на вилле «Марта". Однако их опасения оказались напрасны, и певица вместе с мужем-юмористом были замечены среди зрителей «Рандеву-2023».

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