13 июля
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Туризм

В России создадут несколько круглогодичных курортов

К 2030 в России появятся новые круглогодичные курорты на побережьях пяти морей, сообщает "Интерфакс".

Море. Лето. Пляж. Отдых.
Море. Лето. Пляж. Отдых.
СС0

Морские курорты появятся на берегах Балтийского, Азовского, Черного, Каспийского и Японского моря. С помощью проекта создадут около 44 тыс. новых гостиничных мест.

Вице-премьер правительственной комиссии по развитию туризма Дмитрий Чернышенко заявил, что количество турпоездок внутри страны к 2030 году увеличится до 140 млн.

По плану, создание новых курортов добавит еще 10 млн поездок к этой цифре. . Его слова приводит его пресс-служба.

"Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре", — добавил он.

Приоритетными могут стать Новая Анапа, Абрау Дюрсо, а также два курорта в Крыму — "Золотые пески России" и "Саки".

Также уделят внимание созданию Каспийского прибрежного кластера, "Русской Балтики" в Калининграде и курорта во Владивостоке.

Кроме того, новое туристическое место появится и на Байкале. Такой проект позволит привлечь к строительству около 50 млрд частных инвестиций.

Ранее стало известно, что курорт Анапы заполнен на 90%. Туристы вынуждены загорать стоя.

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