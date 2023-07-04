Туристы в Санкт-Петербурге будут платить по 100 рублей в сутки со следующего года

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, согласно которому туристы в городе будут платить курортный сбор. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В Петербурге решили провести эксперимент по развитию курортной инфраструктуры. Так, глава города ввел курортный сбор для туристов, живущих в гостинице.

С 1 апреля 2024 года гости города будут платить по 100 рублей в сутки. За первый день этот сбор взимать не будут. Кроме того, закон предусматривает некоторые исключения.

Под льготы попадают те, кто посещает город по работе, имеющие место жительства в Петербурге, участники ВОв, ветераны боевых действий и многодетные семьи.

Ранее питерский самолет с сотнями туристов не смог улететь в Дубай из-за дымящегося двигателя.