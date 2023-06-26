Туристам запретили посещать водопад Учар на Алтае

Маршрут закрыт до 30 июня.
В этот период рядом в водопадом Учар будут проводить мероприятия по обеспечению безопасности. То есть строить переправы и устанавливать страховочные элементы на опасных участках маршрута.
До завершения мероприятий находиться у водопада опасно для жизни и здоровья, заявили в заповеднике.
О готовности маршрута к посещению будет объявлено на официальных ресурсах заповедника.
Ранее корреспондент altapress.ru рассказал, чем можно заняться на алтайском зимнем курорте в селе Тягун даже летом.