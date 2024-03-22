В международных соревнованиях «Алтайская регата. Фестиваль Драконов» примут участие команды Юго-Восточной, Средней Азии и России

Накануне 21 марта Губернатор Виктор Томенко провел первое организационное совещание по подготовке на территории Алтайского края международного культурно-спортивного фестиваля «Алтайская Регата. Фестиваль Драконов». О подробностях он сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что соревнования пройдут с 29 июня по 1 июля 2024 года на барнаульском гребном канале.

Глава региона попросил участников совещания подойти ответственно к вопросам подготовки с учетом серьезного опыта края в проведении спортивных событий международного уровня.

Суммарное количество участников мероприятия насчитывает 400 спортсменов. Помимо российских атлетов в соревнованиях будут участвовать спортсмены из: Китая, Вьетнама, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Камбоджи, Индонезии, Филиппин, Тайланда, Кореи, Белоруссии, включая финалистов Азиатских игр 2023 года в Ханчжоу.

Отмечается, что заезды состоятся на дистанциях: 200, 500 и 2000 м., среди мужских, женских и смешанных экипажей в открытом классе. Также среди участников будут ветераны 40 лет и старше на лодках D-10.

Губернатор также отметил, что переговоры с представителями стран Азии уже начались и в ближайшее время планируется создать оргкомитет, во главе которого будет заместитель Председателя Правительства края Виталий Владимирович Снесарь. Все вопросы планируется решать в рабочем режиме. Также правительству предстоит подготовить сам гребной канал к фестивалю, приобрести для наших спортсменов лодки «Дракон» и проработать культурную программу.

Оргкомитету также предстоит утвердить смету расходов, определить ответственность сторон, план подготовки и проведения мероприятия.

Самое важное - в нашем Telegram-канале