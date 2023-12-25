Двухэтажный дом с хорошим ремонтом продают в Барнауле за 19 млн рублей. Он располагается по адресу мкр-н Авиатор, пер. Красный.

Идеальный коттедж из бруса продают в Барнауле за 19 млн рублей.

Общая площадь дома 230 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 82 тыс. рублей.

Дoм из бpуca отделан coвpемeнным фaсaдoм из высокoкачeственнoгo матеpиалa, мягкaя кpовля. Пострoен c соблюдением вceх стрoитeльных норм и правил.

Пpoдумaнная плaниpовкa поможет заселить две семьи или родителей.

На первом этаже располагается прихожая, кухня, мастер-спальня, ванная комната, котельная, кабинет с выходом в гараж.

При этом терраса оборудована освещением.

На втором этаже есть просторный холл, санузел, две спальни, а также гардеробная.

На территории дома стоит гараж на две машины с автоматическими воротами, комната для разнорабочих, баня с душевой, погреб.

Также на участке растут деревья и разные растения. Если вдруг вы позовете друзей, то как же без шашлыков — у вас уже будет оборудована мангальная зона.

В окрестностях есть вся необходимая инфраструктура. Дом удален от основной дороги, но при этом остановка общественного транспорта в 5 минутах ходьбы. Улица прилегает к центральной освещенной дороге.

Ранее сообщалось, что гостевой дом с баней сдают в Алтайском крае от трех тыс. рублей в сутки.