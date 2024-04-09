10 апреля
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Происшествия

Затопило 14 скотомогильников сибирской язвы в Казахстане

Т алые воды нанесли серьезный ущерб Западно-Казахстанской области — затоплены населенные пункты. Под водой оказались скотомогильники, а также захоронения, где содержатся возбудители опасных заболеваний, таких как сибирская язва.

Прорыв плотины в Казахстане.
Прорыв плотины в Казахстане.
primeminister.kz

Возбудители могут сохраняться в почве, сообщает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Скотомогильники забетонированы и ограждены, сообщает nur.kz. Чиновники, правда, настаивают на другой цифре — по данным акимата области, затоплены три скотомогильника. И в забетонированном захоронении — животные пали от незаразных болезней.

Определение точного числа погибших животных в нынешнем наводнении затруднено — некоторые населенные пункты все еще находятся под водой, а к ним нет подъездных дорог, указывает "МК".

В общей сложности в районах области погибло 219 голов крупного рогатого скота, 1552 головы овец и коз, 54 лошади, 97 свиней и 119 голов птицы.

Ветеринарная служба начала работу по утилизации павших животных.

Ранее в Казахстане прорвало плотину. В Актюбинской области Казахстана в связи с притоком талых вод прорвало плотину Магаджановского водохранилища.

Открыли шлюз Актюбинского водохранилища из-за переполнения.

Это может привести к выходу воды из берегов. Жителей прибрежных территорий и находящихся в садоводствах попросили покинуть территории.

Также сообщалось, что Казахстан тонет в талых водах. В соседней с Алтаем республике Казахстан действует режим чрезвычайной ситуации — талыми водами подтоплено множество территорий.

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