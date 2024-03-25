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Происшествия

В Барнауле ночью сгорел автомобиль

В Барнауле ночью 25 марта сгорел автомобиль, сообщает Telegram-канал «Go Barnaul».

Пожар в машине.
Пожар в машине.
Go Barnaul

На видео мужчина черпает воду из лужи и пытается потушить горящий автомобиль. Адрес происходящего: ул. Малахова, 61.

В комментариях тем временем осудили автора видео.

«Из машины снимают, из окон смотрят. Никто не поможет! Ужас!», — написала подписчица.

Причины пожара неизвестны.

Ранее известная спортсменка решила покурить в авто и едва не сгорела. Экс-чемпионка России и президент Федерации бодибилдинга Рязанской области Ольга Богрунова курила во время езды. Из-за порыва ветра огонь перекинулся на волосы. В результате женщина получила сильные ожоги лица, шеи и рук.

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