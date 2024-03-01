Известная спортсменка решила покурить в авто и едва не сгорела

Экс-чемпионка России и президент Федерации бодибилдинга Рязанской области Ольга Богрунова чуть не сгорела в собственном автомобиле.

Она ехала в своей машине по району Строгино, когда захотела закурить, сообщает LIFE.

Из-за порыва ветра огонь перекинулся на волосы. В результате спортсменка получила сильные ожоги лица, шеи и рук, указывает Газета.Ru.

Женщину госпитализировали в "склиф".

Ранее в Санкт-Петербурге женщина чуть не сгорела в зоне отдыха. Ее пуховик вспыхнул от нагревательного прибора. После катания на коньках решила погреться в специальном куполе. Вдруг куртка девушки вспыхнула.

Обошлось без травм.

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