Известная спортсменка решила покурить в авто и едва не сгорела

Она ехала в своей машине по району Строгино, когда захотела закурить, сообщает LIFE.
Из-за порыва ветра огонь перекинулся на волосы. В результате спортсменка получила сильные ожоги лица, шеи и рук, указывает Газета.Ru.
Женщину госпитализировали в "склиф".
Ранее в Санкт-Петербурге женщина чуть не сгорела в зоне отдыха. Ее пуховик вспыхнул от нагревательного прибора. После катания на коньках решила погреться в специальном куполе. Вдруг куртка девушки вспыхнула.
Обошлось без травм.
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