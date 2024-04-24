У пассажирского самолета при посадке лопнули сразу два колеса шасси в российском аэропорту

У пассажирского самолета лопнули при посадке сразу два колеса шасси, сообщил Telegram-канал SHOT .

На борту Ан-24 находилось 25 человек, указывает life.ru. Самолет авиакомпании "ИрАэро" выполнял рейс Якутск — Олекминск.

Никто не пострадал.

Ранее после криков о помощи из грузового отсека самолет экстренно приземлился в аэропорту Антальи.

Пилотам сообщили, что из грузового отсека самолета раздаются громкие мольбы о помощи.

Экипаж принял решение совершить внеплановую посадку в Анталье.

Впоследствии выяснилось, что при проверке самолета на земле ничего подозрительного в грузовом отсеке обнаружено не было.

Борт вылетел к месту назначения.

Также тело человека обнаружили в шасси улетевшего из Кабула военно-транспортного самолета.

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