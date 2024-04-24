24 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

У пассажирского самолета при посадке лопнули сразу два колеса шасси в российском аэропорту

У пассажирского самолета лопнули при посадке сразу два колеса шасси, сообщил Telegram-канал SHOT.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

На борту Ан-24 находилось 25 человек, указывает life.ru. Самолет авиакомпании "ИрАэро" выполнял рейс Якутск — Олекминск.

Никто не пострадал.

Ранее после криков о помощи из грузового отсека самолет экстренно приземлился в аэропорту Антальи.

Пилотам сообщили, что из грузового отсека самолета раздаются громкие мольбы о помощи.

Экипаж принял решение совершить внеплановую посадку в Анталье.

Впоследствии выяснилось, что при проверке самолета на земле ничего подозрительного в грузовом отсеке обнаружено не было.

Борт вылетел к месту назначения.

Также тело человека обнаружили в шасси улетевшего из Кабула военно-транспортного самолета.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Летний хит — гонки на лодках «Дракон»
Мюзикл «Собака Баскервилей»
Летний театральный лагерь «Первая сцена»
Премьера «Саша, привет»
Повеселиться на «Ночь музеев — 2024»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость