У пассажирского самолета при посадке лопнули сразу два колеса шасси в российском аэропорту

На борту Ан-24 находилось 25 человек, указывает life.ru. Самолет авиакомпании "ИрАэро" выполнял рейс Якутск — Олекминск.
Никто не пострадал.
Ранее после криков о помощи из грузового отсека самолет экстренно приземлился в аэропорту Антальи.
Пилотам сообщили, что из грузового отсека самолета раздаются громкие мольбы о помощи.
Экипаж принял решение совершить внеплановую посадку в Анталье.
Впоследствии выяснилось, что при проверке самолета на земле ничего подозрительного в грузовом отсеке обнаружено не было.
Борт вылетел к месту назначения.
Также тело человека обнаружили в шасси улетевшего из Кабула военно-транспортного самолета.
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