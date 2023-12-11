12 декабря
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Происшествия

Сигнал бедствия: самолет с радиоактивными веществами на борту аварийно приземлился в российском аэропорту

Самолет авиакомпании Utair выполнял рейс Ханты-Мансийск — Москва (Внуково).

Самолет в небе. Авиасообщение.
Самолет в небе. Авиасообщение.
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На борту — 104 пассажира. Борт подал сигнал бедствия о неисправности шасси, указывает Telegram-канал Shot.

На борту также находилось 19 кг радиоактивного вещества, сообщает Газета.Ru. Какое именно вещество — не сообщается.

Лайнер благополучно совершил посадку. Опасный груз на борту не пострадал.

Ранее летевший в Анталью лайнер экстренно приземлился в Оренбурге без сигнала "срочность".

Причина - резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

Пилот борта запросил по прибытии скорую помощь. Сигналы «Бедствие» и «Срочность» не объявлялись.

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