Сигнал бедствия: самолет с радиоактивными веществами на борту аварийно приземлился в российском аэропорту

На борту — 104 пассажира. Борт подал сигнал бедствия о неисправности шасси, указывает Telegram-канал Shot.

На борту также находилось 19 кг радиоактивного вещества, сообщает Газета.Ru. Какое именно вещество — не сообщается.

Лайнер благополучно совершил посадку. Опасный груз на борту не пострадал.

Ранее летевший в Анталью лайнер экстренно приземлился в Оренбурге без сигнала "срочность".

Причина - резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

Пилот борта запросил по прибытии скорую помощь. Сигналы «Бедствие» и «Срочность» не объявлялись.