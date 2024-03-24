У Кейт Миддлтон обнаружили рак

В начале 2024 года Кенсингтонский дворец сообщал о плановой госпитализации Кейт Миддлтон. Она пробыла в больнице около двух недель, после чего не участвовала в публичных мероприятиях.

Впоследствии стало известно, что ей делали операцию на брюшной полости. Однако после нее, по анализам, у принцессы нашли опухоль.

Миддлтон успокоила общественность, отметив, что у нее была "фантастическая медицинская команда", которой она очень благодарна.

Ранее исчезновение Кейт Миддлтон прокомментировал официальный представитель королевской семьи.

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