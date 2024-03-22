Исчезновение Кейт Миддлтон прокомментировал официальный представитель королевской семьи

По словам представителя Кенсингтонского дворца, Кейт Миддлтон все два месяца «исчезновения» работала из замка. Она занималась проектом Центра раннего детства королевского фонда Shaping Us, запущенным в январе прошлого года.
Принцесса вернется к государственным обязанностям к Пасхе.
Это первый комментарий по поводу здоровья Кейт официального представителя Кенсингтонского дворца. Однако, доверия общественности после него не прибавилось.
Ранее стало известно, что британская принцесса Кейт Миддлтон исчезла после медицинской операции.
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