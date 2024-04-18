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Священника и снайпера арестовали по делу об убийствах

Следственный комитет расследует дело о похищении людей, вымогательствах и убийствах, пишет «Коммерсантъ».

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Это священник Станислав Дементеев, военнослужащий Игорь Селютин и бизнесмен Степан Морозов. Они входили в организованную преступную группу (ОПГ) в Белгородской области.

Один из лидеров группировки отправился добровольцем в зону СВО и погиб. Имя лидера не указывается.

Подозреваемый Игорь Селютин тоже участвовал в спецоперации. Он служил снайпером в бригаде «Пятнашка», указывает РБК.

Дементеев получил при крещении имя Евстафий, является священником Губкинской епархии РПЦ в Белгородской области.

Суд посчитал — Дементеев, Селютин и Морозов для избежания наказания могут скрыться, в том числе на территории Украины. Решением суда им продлили содержание под стражей.

Обвинение

Подозреваемые совершали преступления с 1997 по 2017 год во время борьбы за криминальное лидерство в регионе.

Речь идет о нескольких десятках тяжких и особо тяжких преступлений. Несколько жертв ОПГ не найдены.

Ранее сообщалось, что за год более 100 российских военных осудили за убийство.

Речь идет о военных, служащих в рядах ВС РФ по призыву и по контракту.

98 военных осуждены за убийство человека без отягчающих обстоятельств, а 18 — при их наличии.

Между тем среди арестованных убийц аниматоров на Кубани оказался заключенный.

На трассе М4 «Дон» на парня и девушку — они возвращались домой с праздничного мероприятия — напали злоумышленники. Убили обоих, трупы спрятали. Машину сожгли.

Между тем предполагаемый главарь банды должен был отбывать 18-летний срок.

В 2016 году Краснодарский краевой суд признал его виновным в создании банды и назначил ему 18-летний срок.

Факт - он оказался на свободе. Из карточки уголовного дела его фамилия удалена.

Ряд изданий предполагает — он участвовал в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», после чего освободился.

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