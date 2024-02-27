Российские рыбаки нашли на побережье выбросившегося дельфина

Животное удалось эвакуировать в бассейн дельфинария, пишут «Известия».
До этого на берегу вместе с животным находились волонтеры — ждали разрешения природоохранного ведомства на эвакуацию.
Дельфина доставили в закрытый бассейн. Пока афалина отказывается от корма, указывает Газета.Ru.
Ранее в Крыму на берег выбросило мертвого дельфина с бетонным камнем на голове. Это произошло на одном из диких пляжей Феодосии.
Двухметровая афалина была найдена на мелководной части побережья, где обычно дельфины не встречаются.
А в 2017 году на пляжах у Новороссийска обнаружили 70 мертвых дельфинов.
По первой версии, млекопитающие погибли из-за загрязнения акватории Черного моря, по второй — из-за пагубного влияния гидролокаторов или других акустических систем, по третьей — причина в паразитах в организмах дельфинов, и четвертая — распространение вирусной инфекции.
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