27 июля
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Происшествия

Погибли более 50 выбросившихся на побережье китов. Почему происходит массовое самоубийство

Погибли более 50 выбросившихся на берег китов, сообщает ТАСС.

Кит в море
Кит в море
Открытые источники

ЧП случилось накануне в Австралии.

На берегу погиб 51 кит. Волонтеры пытаются спасти еще 46 китов.

Ученые давно исследуют явление, когда дельфины и киты массово выбрасываются на берег и погибают на суше.

Некоторые считают, что причиной самоубийства является кессонная (декомпрессионная) болезнь. Возникает это недомогание тогда, когда резкое уменьшается внешнее давление на мозг морского обитателя. Не последнюю роль играет шумовое загрязнение океана (в том числе сонарами), которое травмирует органы слуха и эхолокации млекопитающих.

Ну и плюс ко всему — стадное чувство этих животных.

Оспа, корь

Однако есть исследование, где ученые объясняют, почему киты выбрасываются на берег. По результатам некропсии, в мозжечке, легких, почках и лимфатических узлах был обнаружен антиген морбилливируса - родственный вирусам кори и оспы опасный штамм вируса китообразных, писала "РГ".

Ранее гигантский сельдяной кит проплыл против течения по сибирской реке 400 километров. Это исторический факт. Великое путешествие огромного млекопитающего состоялось в прошлом веке.

Однако годы "путаются" - некоторые утверждают, что кит приплыл к Дудинке в 1957 году, в других источниках говорится о 1950-м и 1948-м.

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