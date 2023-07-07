8 июля
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Политика

В России запретят вылавливать дельфинов для развлекательных центров

Совфед одобрил закон, который с 1 сентября запретит вылавливать дельфинов, косаток, белух и других морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях, сообщает ТАСС.

Дельфины.
Дельфины.
СС0

Исключением станут случаи, когда вылов разрешит специальная комиссия, созданная правительством РФ. Решение по каждому случаю будут рассматривать отдельно.

В сопроводительных документах к закону отмечают, что добыча морских млекопитающих в культурно-просветительских целях на самом деле значит использование животных в зрелищно-развлекательных шоу, которые приносят доход.

Авторы идеи добавляют, что необходимость изменений в законе обусловлена так называемой китовой тюрьмой.

В октябре 2018 года выяснилось, что в бухте Средняя Приморского края содержали 11 косаток и 90 белух в кошмарных условиях. При этом выловили их с многочисленными нарушениями.

Афалина, дельфин.
Афалина, дельфин.
zoonovosib.ru

Законодатели также ссылаются на опыт иностранных коллег - стационарные и передвижные дельфинарии запретили в 19 европейских странах к 2021 году. А в Мексике и Чили запретили отлов, импорт и экспорт морских млекопитающих.

Во многих странах также запрещено использование дельфинов в развлекательных целях.

Одобренный сенаторами закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее дельфинов с вживленными чипами выбросили в Черное море.

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