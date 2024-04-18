Паводки и наводнения в российских регионах показали на снимках. Съемка из космоса

Основные усилия сосредоточены на мониторинге паводков и наводнений на территории Оренбургской, Саратовской, Самарской, Курганской, Тюменской, Томской, Кемеровской и Омской области, Красноярского, Алтайского, Забайкальского, Пермского и Приморского края, а также Республик Саха (Якутия) и Бурятия, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Задействованы все космические аппараты российской космической системы ДЗЗ.
Запросы на предоставление космических данных направлены также зарубежным космическим агентствам Франции, США, Китая и другим участникам Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам.
Ранее масштабы потопа в России и Казахстане сняли из космоса.
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