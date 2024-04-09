10 апреля
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Происшествия

Оренбургский губернатор на встрече с пострадавшими потребовал убрать гаджеты и пожаловался на сорванный отпуск

Накануне оренбургский губернатор Денис Паслер потребовал на встрече с пострадавшими от потопа жителями Орска убрать телефоны.

Наводнение в Орске.
Наводнение в Орске.
56.mchs.gov.ru

Глава региона в помещение с собравшимися, потребовал: «Так, телефоны все убрали. Телефоны все убрали».

Жители Орска указали — телефоны для доказательства, что им будет обещано.

Но Паслер предложил опираться на видеозаписи местных СМИ. Однако горожане заподозрили, что элементы встречи могут вырезать.

Как пишет издание «Урал56», затем собравшиеся согласовали съемку.

Кроме того, Паслер пожаловался на сорванный отпуск, взятый «впервые за пять лет».

Кремль

В администрации президента видели кадры общения губернатора Дениса Паслера с пострадавшими от паводков жителями Орска, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, указывает РБК.

Проводится напряженнейшая работа с населением, заверил официальный представитель Кремля. По словам Пескова, все руководство — муниципальное, районное, региональное — находится в прямом контакте с населением.

Ранее о наихудшем сценарии с наводнением в Орске сообщили власти.

Что произошло

Вечером 5 апреля в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Дамба, которая частично разрушилась, согласно проектной документации рассчитана на уровень реки Урал в 5,5 м. В настоящее время уровень Урала — 9,6 м, говорится в сообщении правительства региона.

В регионе введен режим ЧС.

Факт

Такая паводковая ситуация бывает раз в 100 лет.

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