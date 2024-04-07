О наихудшем сценарии с наводнением в Орске сообщили власти

Однако в Орске обстановка развивается по самому неблагоприятному сценарию, сообщил Telegram-канал пресс-службы губернатора и правительства региона.

В городе Орске в зоне подтопления находятся 6644 жилых дома, указывает Газета.Ru.

Половодье охватило 27 муниципальных образований в Оренбургской области.

На утро 7 апреля, из затопленных населенных пунктов удалось эвакуировать 4064 человека.

Энергоснабжение нарушено в 8816 жилых домах.

В зону бедствия прилетел глава МЧС Александр Куренков.

В регионе введен режим ЧС.

Что произошло

Вечером 5 апреля в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Дамба, которая частично разрушилась, согласно проектной документации рассчитана на уровень реки Урал в 5,5 м. В настоящее время уровень Урала — 9,6 м, говорится в сообщении правительства региона. По другим данным, уровень в реке уже превысил 11 метров.

Факт

Такая паводковая ситуация бывает раз в 100 лет.

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