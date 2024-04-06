8 апреля
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Происшествия

Что известно о прорыве дамбы в Орске. Есть погибшие

На месте последствий бедствия работают 530 человек, 125 единиц техники и 75 плавсредств. Жителей Старого города и поселка Строителей эвакуировали.

Половодье.
Половодье.
altaipriroda.ru

Сегодня, 6 апреля, уровень воды в реке Урал в Орске Оренбургской области составил критическую отметку 9,27 м, сообщает РИА Новости.

Специалисты отметили, что вода уйдет не раньше, чем через 1,5-2 недели.

Дамба, которая защипала город от талых вод — повреждена в двух местах.

Глава города подчеркнул, что нужно действовать оперативно, так как вода может стремительно прибывать.

Чтобы расселить пострадавших, подготовили 6,5 тысяч мест. на данный момент там находятся 235 человек, из них 73 ребенка.

Пострадавшие

Нашли тела троих человек: двое на улице и один в доме. Известно, что последний отказался эвакуироваться вечером в пятницу.

При этом, по предварительной информации, смерть двоих человек не связана с утоплением.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил с Виктором Томенко ситуацию с паводком.

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