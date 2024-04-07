В Казахстане прорвало плотину. Фото из зоны бедствия

Ожидается прибытие большого объема воды в Актюбинское водохранилище.
Открыли шлюз Актюбинского водохранилища из-за переполнения.
Это может привести к выходу воды из берегов. Жителей прибрежных территорий и находящихся в садоводствах попросили покинуть территории.
Ранее сообщалось, что Казахстан тонет в талых водах. В соседней с Алтаем республике Казахстан действует режим чрезвычайной ситуации — талыми водами подтоплено множество территорий.
Президент республики Касым-Жомарт Токаев облетел на вертолете подтопленные территории, пообщался с местными жителями, спасателями, волонтерами. Посетил эвакуационный пункт.
Токаев призвал бизнесменов помочь пострадавшим от паводка.
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