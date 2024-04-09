На скандальную версию о разрушении дамбы грызунами отреагировал орский мэр

Накануне директор компании «Спецстрой» Сергей Комаров, строившей дамбу в Орске, назвал грызунов одной из возможных причин прорыва дамбы.

По словам мужчины в телеэфире «Первого канала», "грызуны могли эту дамбу проточить, и этой двух-, трехсантиметровой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу".

В эфире другого канала — «Россия-24» — мэр Орска Василий Козупица отреагировал "на грызунов".

Прорыв дамбы в Орске не был вызван грызунами, причина этого — сильный паводок, заявил он, указывает РБК. По словам мэра, дамба была рассчитана на уровень воды в 7 м, в городе же он превысил 9 м 75 см, и сооружение не выдержало нагрузки.

Между тем судебный эксперт, директор ООО «МЭКА» Олег Дюкарев заявил, что в ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений.

По словам Дюкарева, экспертиза, проведенная в 2013 году в рамках судебного процесса по делу о строительстве дамбы, выявила несоответствие указанных в документах объемов работы полученным результатам.

Нарушения

Так, были обнаружены нарушения в объемах строительства и в объемах работ. Нарушения также были выявлены при строительстве дамбы, при составлении сметы, при составлении актов выполненных работ.

Именно эти ошибки и нарушения можно считать причиной прорыва дамбы и последовавшего за ним затопления населенных пунктов, уверен эксперт.

Насыпную дамбу в Орске на реке Урале прорвало вечером 5 апреля, она продолжает разрушаться. Утром 8 апреля власти Оренбургской области сообщили о затоплении более 10 тыс. домов.

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