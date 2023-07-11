На особом контроле: врачи заразили пациентку коронавирусом и ампутировали ей ногу

Россиянка попала в больницу, где и скончалась.

Ее доставили в больницу на скорой помощи с жалобами на повышенное артериальное давление. Это случилось в январе.

Медики осмотрели больную, определили ее в урологическое отделение. Когда пациентка получила ожог стопы от батареи, у нее начались гнойно-септические осложнения на фоне сахарного диабета, указывает Газета.Ru. Врачи решили ампутировать стопу, а затем и голень пострадавшей.

При этом медики допустили контакт женщины с ковидным больным. Развившаяся пневмония из-за заражения коронавирусом стала причиной смерти 62-летней женщины.

Возбуждено уголовное дело. Расследование дела находится на особом контроле городской прокуратуры.

Ранее эксперт назвала симптомы поражения легких при коронавирусе. Между тем коронавирус может запустить в организме развитие диабета. Специалисты европейских клиник полагают, что коронавирус мешает выработке инсулина.