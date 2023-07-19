На Алтае туристка попала под камнепад - ее эвакуировали на носилках

В Республике Алтай туристка пострадала от камнепада на горе Актру. Об этом сообщают " Новости Горного Алтая".

На Алтае туристка попала под камнепад

По данным ведомства, группа туристов из 19 человек совершала восхождение к горным ледникам. Перед выходом путешественники зарегистрировались на маршрут в МЧС.

Вдруг туристы попали под камнепад на горе Актру. Пострадала девушка. Благодаря регистрации тургруппы, пострадавшую быстро удалось найти.

Девушку эвакуировали сотрудники поисково-спасательного отряда. Они пронесли ее на носилках 2,5 км к подножию горы, где их ждал вертолет. На нем пострадавшую доставили в больницу.

Ранее из-за сильного урагана пострадало более 200 человек на отдыхе в Яровом.