В Сибири туристка умерла из-за удара молнии

В Красноярском крае несколько туристов получили травмы из-за удара молнией, а одна девушка погибла. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Следствие установило, что 14 человек отправились в поход по горной местности в Ермаковском районе.

Утром 16 июля четверо из них начали подниматься на гору пик Звездный. Когда туристы оказались наверху, то погода резко ухудшилась.

На высоте скалы около 400 метров ударила молния. Девушка погибла на месте, а двое мужчин повредили ноги. Один человек не пострадал.

Следователи отправили на место происшествия группу спасателей и оперативную группу. Ведется проверка.

Ранее в Сибири в подростков ударила молния. Один человек погиб.