Кто виноват и что делать? Бродячие собаки держат в страхе поселок под Новосибирском

Жители поселка Станционно-Ояшинский в Новосибирской области жалуются: стаи уличных собак пугают прохожих и второй месяц нападают на людей и домашних питомцев, сообщает " КП-Новосибирск ".

Так, 16-летний школьник пропустил автобус и пошел пешком. По пути на него накинулись пять собак. Одна из них прокусила ребенку лодыжку.

Рядом проходила женщина, которая отбила ребенка от собак сумкой.

Сейчас мальчик на больничном, ему делают уколы от бешенства. Мама пострадавшего хочет "найти виновного в том, что ребенок страдает".

Это уже не первый случай нападения стаи собак на детей. Но также страдают и взрослые: собаки нападают на них, рвут пакеты с продуктами.

Не щадят они и домашних питомцев. Так, йоркширскому терьеру, который гулял с хозяйкой на поводке, прокусили лапу. Хозяевам пришлось поставить в нее пластину за 30 тыс. рублей, а сам йорк до сих пор боится других собак.

Местные власти разводят руками: большинство собак на улицах имеют ошейники. Но владельцы отпускают их на самовыгул.

Юристы считают, что нападения собак нельзя оставлять безнаказанными. Потерпевший может засудить хозяина пса, а виновника должна найти полиция. Либо проблемой должны заняться местные власти.

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