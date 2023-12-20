21 декабря
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Происшествия

Из-за взрыва петарды мальчик лишился пальцев

Мальчика госпитализировали после игр с фейерверками, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Инцидент произошел в Нальчике.

Медицина. Здоровье. Операционная.
Медицина. Здоровье. Операционная.
СС0

Девятилетний мальчик нашел пиротехнику дома и вынес ее на улицу. Одна из петард взорвалась в левой руке, указывает Газета.Ru. Врачи попытались восстановить пальцы ребенка. Безымянный и мизинец восстановить не получилось, средний уцелел частично.

Мальчик находится под наблюдением специалистов.

Ранее новосибирский школьник остался без фаланги пальца из-за петарды. Известно, что школьник купил две пачки петард.

Одна из упаковок намокла, но ребенка это не остановило. Он разобрал бомбочки и поджег чистый порох.

Из-за взрыва пятиклассник лишился фаланги пальца, получил перелом кисти и ожоги второй степени на лице.

Мальчика госпитализировали, а полиция начала проверку.

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