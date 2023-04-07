Накануне интернет-магазины приняли новое решение для всех своих покупателей — маркетплейсы заявили о прекращении работы ряда важных направлений.

Платформа Wildberries решила прекратить работу одного из важных направлений, которым пользовались многие покупатели. Маркетплейс убрал возможность оплатить товар наличными деньгами в пункте выдачи заказов или при получении от курьера.

Теперь доступна только онлайн-оплата, указывает primpress.ru.

Списание денег будет производиться с банковской карты, которая привязана к личному кабинету пользователя.

Однако эксперты предупредили о риске привязывания карты на маркетплейсе. Площадка может списывать деньги даже с тех карт, которые были удалены покупателями лично.

Ozon тоже заявил о прекращении работы одной из функций. Теперь для покупателей, которые обновят приложение, пропадет кнопка «Купить в один клик».

Вещи , одежда , гардероб. unsplash.com

Такая функция была очень удобна для всех, кто добавлял в корзину много товаров, но затем хотел заказать один из них. Вместо этого в приложении появилась кнопка «Перейти к оформлению», и, если на нее нажать, программа предложит оплатить сразу все товары, которые были у человека в корзине.

Ранее сообщалось, что Wildberries и Ozon вводят неприятное изменение для всех россиян. Прежде всего, это затронет интерфейс мобильных приложений.

Компания решила убрать все отзывы к товарам, которые продаются на интернет-площадке, а также оценки к ним.

Также стали недоступны и оценки товаров, которые формировались на основе выставленных от покупателей баллов.